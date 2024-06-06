İsviçreli bankadan dikkat çeken altın ve gümüş tahmini

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.





Ons gümüş yüzde 1 artışla 30,3 dolardan işlem görürken gram gümüş 31,40 TL'den işlem gördü.







Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesinden destek bulurken İsviçreli bankacılık devi UBS'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi.Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi. ABD'de iş gücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 artışla günü 2 bin 355 dolardan tamamlarken, bugün öğlen saatlerinde kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 359 dolar seviyesinde işlem gördü..Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 443 TL'den tamamlamıştı.Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 13.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 445 TL seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 14 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 500 TL'den satıldı.İsviçreli bankacılık devi UBS ise güçlü yapısal desteği ve dirençli talebi öne sürerek metal piyasasına ilişkin tahminlerini yükseltti.Altın tahminlerini artıran UBS stratejistleri ayrıca gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceği beklentisiyle fiyat tahminlerini artırdı.UBS, yaklaşan ABD seçimleri ve ABD mali açığına ilişkin endişelerin, 2024'ün ikinci yarısında altın fiyatlarının yükselmesi için daha fazla katalizör görevi görebileceğini söyledi.Yatırım bankası 2024 yılında altın fiyatlarının önceki tahminlere göre yüzde 8 artışla ortalama 2 bin 365 dolar olmasını beklerken, yılsonu hedefini 2 bin 600 dolar olarak belirledi. UBS, önümüzdeki iki yıl içinde altın fiyatlarının 2 bin 800 doları aşacağını öngördü.Analistler gümüşte 2024 ortalaması için tahminlerini yüzde 14, yıl sonu tahminlerini ise yüzde 20 yükseltti. İsviçreli yatırım bankası gümüşte 2024 ortalaması için fiyat tahminini 30,5 dolara yükseltirken yılsonu fiyat hedefini 36 dolara çıkardı.Stratejistler, “Yeni gümüş fiyat beklentilerimiz altına göre daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının yükseldiği, Fed'in politikasını gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi bir performans göstereceğini düşünüyoruz" dedi.