DEM Parti'den 'kayyım' göndermeli erken seçim çağrısı

"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir tarihin çöp sepetine geleceklerdir, en son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir.





Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de STK temsilcileriyle bir araya gelerek, bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkındaki bir soruşturma sebebiyle gözaltına alınmış ve 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerine ise Hakkari Valisi 'kayyım' olarak atanmıştı.Tülay Hatimoğulları, kayyım uygulamasına karşı bir çağrıda bulunarak "erken seçim" vurgusu yaptı.Hatimoğulları şunları söyledi:Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan Hakkari’den kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. ben burada hepinizi saygıyla sevgiyle selamlarken destek sunan bütün kurumlara Türkiye’den buraya gelen desteğini bizimle paylaşan bütün kurumlarımıza bütün demokrasi güçlerimize devrimci güçlere sosyalistlere partimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."