Sürpriz zirvenin ardından herkes böyle soruyor: Ne oldu da Akşener Saray'a çıktı

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre İYİ Parti liderliğinden ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı en sert dille eleştiren isimler arasında yer alan Meral Akşener’in Beştepe’de ağırlanması siyasetin bir numaralı gündemi oldu. Daha önce Erdoğan için “Sonunda ölüm olsa da mücadele etmezsem namerdim. Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum” diyen Akşener'in Erdoğan ile görüşmesine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı. Siyasi kulislerde en çok, “Erdoğan’ın Akşener’den (yeni anayasa) çalışmalarına katkı istediği, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dahil kabinede görev teklif ettiği, ancak Akşener’in (etrafına izah edemeyeceği) gerekçesiyle geri çevirdiği” konuşuldu.



‘PARİS’İ VERMEZLER’



Bir diğer iddia ise gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, “Akşener’in Erdoğan’dan oğlunu Paris Büyükelçisi olarak atamasını istediğini” öne sürdü. Bu iddiasını kendi internet kanalında, “Ankara’da konuşulan şu. Akşener, ailesinden bir kişi büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili daha önce de bazı girişimler olmuş. Bunu galiba Aytun Çıray da dile getirdi. Zannederim ki oğlu için istiyorlar. Hatta konuşulan şu; oğlu Fatih Akşener Galatasaray Lisesi mezunu. Onun için Paris Büyükelçiliği gibi dedikodular varmış Ankara’da. Ben de (Paris olmaz. Fransızca konuşulan Senegal ve Cezayir gibi yerler olabilir ama Paris ciddi bir yerdir, vermezler) dedim” şeklinde dile getirdi.



‘İHTİMAL VERMEM’



İlk iddiaya ilişkin tek değerlendirme ise İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu, cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiasına ilişkin, “Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum” dedi. İYİ Parti yetkilileri de Akşener’e “Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığını, yapılsa bile Akşener’in bunu kabul etmeyeceğini” ifade etti. Sürpriz görüşmeyle ilgili “Akşener, 6’lı masayı bunun için mi yıktı” soruları da gündem oldu.



İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise sosyal medya hesabından isim vermeden Meral Akşener’i eleştirdi. Türkkan, “Koşu bittikten sonra koşan atlar vardır ya; onlara madalya vermiyorlar” ifadelerini kullandı.