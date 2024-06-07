12 uyuşturucu çetesi çökertildi! 266 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ayrı uyuşturucu çetesinin çökertildiğini, 282 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı:



-Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da Narkoçelik-21 operasyonları düzenlendi.



-Narkoçelik-21 operasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.