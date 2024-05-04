Samanyolu Haber /Ekonomi / Balıkçılıkta rota Afrika /04 Mayıs 2024 11:44

Balıkçılıkta rota Afrika

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Afrika ülkesi ile balıkçılık alanında anlaşma yapmak üzere çalıştığı belirtildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC, Fas, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkelerin ardından 12 Afrika ülkesi, Endonezya, Panama ve Gürcistan ile balıkçılık alanında anlaşma yapmak için çalışıyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, balıkçılık sektöründe geçen yıl rekor bir üretim oldu. Üretim ve avcılıkla 1 milyon tona yakın balık elde edildi. Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada birinci sırada olan Türkiye, alabalık yetiştiriciliğinde ise ikinci sırada yer alıyor.

HEDEF ÜLKELER: CİBUTİ, ANGOLA...

Türk balıkçıların başka ülkelerde de avcılık yapabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 ülke ile balıkçılık alanında işbirliği anlaşması yapıldı. KKTC, Fas, Ukrayna, Kongo Cumhuriyeti, Moritanya, Azerbaycan, Yemen, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Somali, Zambiya, Özbekistan, Venezuela ve Cezayir ile balıkçılık alanında anlaşma imzalandı.

Afrika ülkeleri başta olmak üzere 15 ülke ile balıkçılık sektöründe işbirliği yapmak için de görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede, Afrika ülkelerinden Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Mauritius, Madagaskar, Komor Adaları, Cabo Verde, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya ve Senegal ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Endonezya, Panama ve Gürcistan'la da müzakereler devam ediyor.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Öte yandan Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1,6 milyar doları geçti. Söz konusu ürünlerde ihracat artışı devam ederken 5 yıllık dönemde yurt dışına toplam satış 6 milyar 418 milyon 335 bin doları buldu.

2023'te en fazla ihracat 323,3 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken bu ülkeyi 172,4 milyon dolarla İtalya, 154,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Bu arada, balıkçılık sektörünün daha iyi şartlara gelebilmesi için 2024-2028 döneminde ticari amaçlı su ürünleri avcılığında geçerli olacak düzenlemeler hazırlanıyor.
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