Samanyolu Haber /Dünya / 'Durum hâlâ çok ciddi': Slovakya Başbakanı Fico, tekrar ameliyata alındı /17 Mayıs 2024 16:14

'Durum hâlâ çok ciddi': Slovakya Başbakanı Fico, tekrar ameliyata alındı

Slovakya'da iki gün önce silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun durumu hakkında konuşan yardımcısı Kalinak, Fico'nun iyileşmesi umutlarının arttığını söyledi.

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Slovakya Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, 15 Mayıs Çarşamba günü silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kalinak, Başbakan Fico'nun bugün 2 saatlik bir ameliyata daha alındığını, söz konusu operasyonun iyileşmesi yönündeki umutları artırdığını anlattı. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Banska Bystrica Hastanesi'nin önünde basın mensuplarına konuşan Kalinak, Fico'yu başkent Bratislava'da bir hastaneye nakletme kararının durumu biraz daha düzeldiğinde alınabileceğini söyledi. "(Sağlık durumunun) hangi yönde ilerlediğini kesin olarak bilmemiz, birkaç gün daha alacak" diyen Slovakya Başbakan Yardımcısı, "Bence bugünkü ameliyat, bizi olumlu bir teşhis ve öngörüye yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı. Kalinak, "Moralim daha iyi çünkü ilerleme olduğunu görüyorum. Durum hâlâ çok ciddi ama benim için umut verici" diye konuştu. 

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Fico'nun tedavi gördüğü hastanenin direktörü Miriam Lapunikova da yoğun bakımda tutulan Başbakan'ın bilincinin yerinde olduğunu ve durumunun stabil olduğunu söyledi. Lapunikova, bugün yapılan ameliyatta ölü dokuların temizlendiğini, Fico'nun ardından yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını belirtti. Üzerine yakın mesafeden beş el ateş edilen Fico, saldırıya uğradığı gün de saatler süren bir ameliyat geçirmişti.

Slovakya polisi, 71 yaşındaki eski bir alışveriş merkezi güvenlik görevlisi olan şüpheliye, cinayete teşebbüs suçlaması yöneltti. Şüphelinin kimliği hakkında henüz resmi bir doğrulama gelmedi. TV Makriza kanalının aktardığına göre, polis, Levice kasabasındaki evinde, şüphelinin de bulunduğu bir arama yaptı. Şüpheliye bu esnada kurşun geçirmez yelek ve kask takıldı. Kurşun geçirmez yelek giyen silahlı polisler de evin dışında devriye gezdi. 
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