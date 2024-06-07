Aziz Yıldırım: Fenerbahçe başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez!

''Benim amacım başkan olmak değil. Ben liderim, lider olduğumu da 3-4 operasyonla herkese gösterdim. Kavgaya ihtiyacım yok. Mourinho’ya söylediğim gibi Fenerbahçe’nin bana ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdık. Bize attıkları iftiraları kendileri yapacakları şeklinde duyumlarımız var. Uyarıyorum: Fenerbahçe’ye ihanet etmeyin.''





Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre 2023-24 sezonunu kupasız kapatan, ligdeki şampiyonluk hasreti 10 yılı aşan Fenerbahçe’yi kritik bir hafta sonu bekliyor. Sarı-lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski Başkan Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.Birbirlerine sert ifadelerle yüklenen iki adaydan Yıldırım, Sözcü’nün konuğu oldu; gündemi belirleyecek açıklamalar yaptı...-Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Kamuoyu yaratma kabiliyeti gücü olan en büyük güç. Bugün de Fenerbahçe’nin gücünü ele geçirmek isteyen, kullanmak isteyen değişik odaklar mevcut. Ancak buna karşı Fenerbahçe yönetimi ne yapıyor? Yönetimin, Fenerbahçe’nin gücünün farkında olması ve kulübü doğru yönetmesi gerekiyor.-Trabzon maçından sonra ‘Ligden çekileceğiz’ beklentisiyle 22 bin kongre üyesini statta topladılar. Üyeler aldatılmışlık duygusuyla ayrıldı. Kimse alınan kararlardan dolayı tatmin olmadı. Fenerbahçe Başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez. Bir şeyi yapacaksa yapar. Yapmayacağı bir şeyin de blöfünü yapmaz.-Bu tutumun ardından sporcular ve camiamız tüm direncini kaybetti. Ceza almaktan korktukları için karar alamadılar. Onlar ceza almaktan korkuyor, biz Fenerbahçe için hapis yattık.-Şampiyonluk için hocalar ve kadrolara bahane bulmasın. Esas mesele, Fenerbahçe başka projelerin ve niyetlerin hedefinde. Bunları geri püskürtecek bir başkana ihtiyacı var. Kulübü horlanmaktan aşağılanmaktan kurtarmak, Fenerbahçe’nin haysiyetini kurtarmak için buradayım.-Önümüzde TFF seçimleri var. Görevde bulunduğu 6 yıllık süreçte koyamadığı Fenerbahçe’nin ağırlığını bu seçimde koyabilecek mi? Ben inanmıyorum. Tren de kaçıyor… Biz gelince federasyon değişecek. Fenerbahçe olarak onları göndereceğiz.-Fenerbahçe’den başka kimseye bağlılığım yok. hiçbir siyasi partiyi tutmadım. Atatürkçü, laik ve cumhuriyetçiyim. Fenerbahçe de böyledir. Beni sayın Cumhurbaşkanı’nın desteklediğini söylüyorlar. Hiçbir ilgim ve alakam yok. Kaybetmemi isteyenler böyle yalanlar uyduruyorlar.''Ali Bey Fenerbahçe başkanlığı yapamaz. Çünkü kurumsal temsil; bir duruş, dirayet ve farklılık gerektirir. 2011’den bu yana amaç, kamuoyunu gücümüzü etkisizleştirmek ve fethetmek. 3 Temmuz kumpası da bunun için yapıldı. ‘Ben başkan olduğum sürece şampiyon yapmazlar’ dedi. Soruyorum: Ne değişti? Yeniden başkan olduğunda Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inanıyor mu? Fenerbahçe’nin haklarını savunmak konusunda yeterli dirence ve dirayete sahip değil. Okulda sürekli dayak yiyip, evde her şeyi kırıp döken bir çocuk görüntüsünde!''“Şekip Mosturoğlu, YDK üyeleri tarafından seçilmiş bir başkan. YDK başkanlığına devam edecektir. Hiçbir güç ‘Alırım ederim’ diyemez. Ali Koç’un söylemleri boş. Kendisini Fenerbahçe’nin üzerinde görüyor. Fenerbahçe’den büyük olduğunu herkese kabul ettirmek istiyor. Şekip Mosturoğlu’nun kongre üyelerinin oylarıyla divan başkanı seçilmesini istiyoruz.”''Stadın kapasitesini artıracağız. 60 bine ulaşacak. Maliyeti 35-40 milyon dolar olacak. Yapamaz diyenler: Stadı, salonu, Topuk Yaylası’nı, Fenerbahçe’nin tüm mal varlıklarını ben ve arkadaşlarım yaptı. Bunlar 6 yılda kulübe çivi bile çakmadı. Stat isim hakkını sattığımızda 30 milyon doları basketbola harcadık. O kadro Avrupa Şampiyonu oldu. Benim dönemimde 750 milyon ile 1 milyar lira arasında sponsorluklar yarattık.''''Taraftar borç yalanını dinlemekten sıkıldı. Bıraktığımızda 250 milyon dolar, 750 milyon TL borç vardı. Ali Koç yönetimi 330 milyon dolar karşılığında anlaşma yaptı. Bunun da karşılığı 3.2 milyar TL. Faizlerin ödenmemesi dolayısıyla yaklaşık 4 milyar TL’ye yaklaştı. ‘Bıraktığım dönemdeki borç mal varlığından fazla çıkarsa, fazlasını ben ödeyeceğim’ dedim. Fenerbahçe’nin mal varlığı 600 milyon dolar. Geç ödemeden dolayı 61 milyon dolar Fenerbahçe zarar etti.''“Benim vizyonum: Mourinho ile anlaşmaya vardığımı anlattım. Gelmesinde yüzde 1 payım olduysa büyük mutluluk duyarım. Galatasaray’ın şampiyonluğu gölgelendi. Fenerbahçe’nin üzerinde ölü toprağını atmak için yaptığım bir hamle. Londra’da değil, Roma’da kendisiyle bir otelin toplantı odasında görüştüm. Mahmut Uslu ile Önder Fırat da Porto’da menajeri Mendes ile görüştü.''