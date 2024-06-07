Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında yeni rekor /07 Haziran 2024 10:33

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında yeni rekor

Türkiye'nin Rusya'dan Ural ham petrolü ithalatı mayısta günde 397 bin varil ile rekor seviyeye çıktı.

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Türkiye'nin Rusya'dan deniz yoluyla Ural ham petrolü ithalatı, mayıs ayında günde 397 bin varil ile rekor seviyeye çıktı.

Türkiye'nin Rus Ural petrolü ithalatına ilişkin veri, LSEG verilerine ve Reuters hesaplamalarına dayandırıldı.

Türkiye nisan ayında Rusya'dan günde 322 bin varil Ural ham petrolü ithalatı yapmıştı.

ÖNCEKİ REKORUN 22 BİN VARİL ÜZERİNDE

Reuters hesaplamalarına göre, geçen mart ayında Rusya'dan 375 bin varil ile rekor seviyede Ural ham petrol ithalatı yapan Türkiye'nin Rusya'dan Ural ham petrolü ithalatı mayısta, bir önceki rekor seviyeye göre 22 bin varil artmış oldu.

Ticaret ve nakliye kaynakları ile LSEG verilerine göre, Hindistan dünyanın en büyük Ural ham petrolü ithalatçısı olmaya devam ediyor. Hindistan'ın mayıs ayı ithalat verilerinin tamamı henüz yayınlanmadı.
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