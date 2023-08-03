Samanyolu Haber /Gündem / Katalonya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilanı /03 Ağustos 2023 15:29

Katalonya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilanı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle 24 kasabada "acil durum" ilan edildi.

SHABER3.COM


Acil durum kapsamında tarımda kullanılan suyun yüzde 80, endüstriyel su kullanımının ise yüzde 25 kısıtlanacağı; yüzme havuzlarının doldurulmasının yanı sıra bahçe ve parkların sulamasının yasaklanacağı belirtildi.

Katalonya Su Dairesi Direktörü Samuel Reyes, acil durum kapsamında getirilen kısıtlamaların, tarımsal ve endüstriyel su kullanımında uygulanacağını, içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi.

Su Dairesinden yapılan açıklamada, Katalonya'daki toplam nüfusu 26 bine ulaşan 24 kasabayı etkileyecek önlemlerin, gelecek hafta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kısıtlamaların getirileceği kasabalarda kişi başına düşen su miktarı günde 230 litreden, 200 litreye düşürülecek.

Katalonya, son iki yıldır İspanya'nın büyük bölümünü etkileyen kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olurken, Ekolojik Geçiş Bakanlığı ülkedeki baraj ve su depolarının doluluk oranı ortalamasının yüzde 42 olduğunu açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katalonya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilanı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:03:48