Derbiye devam edemedi: Sakatlık sonrası çifte değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertliler maçın hemen başında şansız bir sakatlık nedeniyle çifte değişiklik yapmak zorunda kaldı.



Fenerbahçe'de Ferdi ve İrfan Can Kahveci ile birlikte sahadaki 3 Türk oyuncudan biri olan İsmail Yüksek, 14. dakikada Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadele sonrası sağ ayağından sakatlık geçirdi. Sahada tedavi gören milli futbolcu, oyuna tekrardan girip kendisini denese de 17. dakikada oyuna devam edemeyip kendisini yere bıraktı.



Değişiklik işareti yapan İsmail Yüksek, 19. dakikada sedyeyle sahadan çıkarılırken yerini Krunic'e bıraktı. Bu değişiklik nedeniyle sahada 2 Türk oyuncu kaldığı için Becao da yerini Çağlar Söyüncü'e bıraktı.