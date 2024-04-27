Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi 'yarışa devam' dedi!

89 puana ulaşan Fenerbahçe, 93 puandaki Galatasaray ile aradaki puan farkını 4'te tuttu.







Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko bu sezon Süper Lig’de ilk defa bir maça yedek başladı. Geride kalan 33 haftanın 32’tanesinde forma giyen ve bu maçların tamamında ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli santrfor, 17’nci haftada oynanan Kayserispor karşılaşmasında ise sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almamıştı.





Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Beşiktaş karşısında ilk 11’de yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de bu sezon 2’nci defa 11’de sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce 17’nci haftada oynanan Kayserispor maçında sahaya ilk 11’de çıkmış ve bu maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Ligde yedekten gelip attığı gollerle takıma katkı sağlayan Batshuayi, Süper Lig’de bu sezon 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.





Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, sarı-lacivertli forma ile ilk derbi karşılaşmasına Beşiktaş karşısında çıktı. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık yaklaşık 4.5 ay sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş karşısına 11’de çıkarak Türkiye’de ilk kez bir derbi maçta sahada yer aldı.





Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Necip Uysal, Worrall, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati ve Gedson’u görevlendiren Topraktepe; hücum hattının sağında Rashica, ortasında Muçi, solunda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Serdar Topraktepe’nin gol yollarındaki tercihi ise Muleka oldu.





Öte yandan Arthur Masuaku da ilk 11’deki yerine döndü. Son olarak 11 Mart’ta oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11’de görev alan Demokratik Kongolu sol bek; ligde Antalyaspor maçında sarı kart cezası, Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında ise sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Masuaku, Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında ise ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.





Siyah-beyazlı ekipte kaptan Necip Uysal, derbi maçta sağ bekte görev aldı. Bu sezon genellikle stoper bölgesinde görev alan, ancak siyah-beyazlı forma ile kariyerinde kale hariç hemen hemen her mevkide görev alan Necip Uysal, Svensson’un sarı kart cezasının ardından sağ bekte görev aldı. Necip Uysal’ın sağ beke geçmesinin ardından stoper tandeminde Worrall ve Colley görev aldı.





Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki kritik derbide kazanan Fenerbahçe oldu... Şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında takılan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puanla başladığı haftada bu kez hata yapmadı.Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-1'lik skorla mağlup eden ve 3 puanı alan Fenerbahçe bitime 4 hafta kala şampiyonluk umutlarını sürdürdü.Şampiyonluk düğümü için kritik olan bu derbide seyircisi önünde kazanan İsmail Kartal'ın takımı lider Galatasaray'ın puan farkını açmasına izin vermedi.Ülker Stadı'ndaki haftanın maçında Beşiktaş ilk yarıda Al Musrati'nin atılması ile 10 kişi kaldı.25. dakikada Beşiktaş'ta Al Musrati, Fred'e yaptığı hareketin ardından önce sarı kart gördü. VAR uyarısı ile kenara gelen hakem Volkan Bayarslan sarı kartını iptal ederek Al Musrati'ye kırmızı kart çıkardı.Fenerbahçe 30. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topta Tadic topu göğsüyle Batshuayi'ye indirdi. Batshuayi topun gelişine bekletmeden vurarak kale önünde topu ağlara yolladı.İlk yarı Kanarya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.10 kişi olmasına rağmen maçı bırakmayan Beşiktaş 83'te farkı 1'e indirdi. Oyuna sonradan giren Cenk Tosun ceza sahası içinde dönerek yaptığı şık vuruşla skoru 2-1'e getirdi.Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Süper Lig'de kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışında son 4 haftaya girilirken gözler Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı mücadelede olacak.Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ilk kez çıktığı derbi mücadelesinde, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, sarı kart cezalısı Svensson’un yanı sıra Umut Meraş ve Ghezzal’ın yerlerine Colley, Masuaku ve Semih Kılıçsoy’u sahaya sürdü.Siyah-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan genç golcü Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya 11’de başladı. Siyah-beyazlı ekibin derbideki gol ümidi olan Semih, 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Süper Lig’in 33’üncü haftasında iç sahada ve Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynanan 2 maçta formasından ayrı kalan Semih Kılıçsoy, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından görev aldı.Süper Lig’de 2 haftadır bazı maçlarda yabancı hakemler VAR olarak görev alıyordu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ise VAR’da Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Pol van Boekel görev yaptı. Boekel’in yardımcılıklarını ise Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Coşkun üstlendi. Boekel, VAR hakemi olarak Hollanda’da 95, Avrupa kupalarında 105, FIFA organizasyonlarında ise 25 mücadelede görev aldı. Hollandalı hakem, EURO 2024’de de VAR için davet aldı.