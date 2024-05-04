Arda Güler 11'de başladı, Real Madrid şampiyonluğa yaklaştı













Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında evinde Cadiz ile karşılaştı ve rakibini 3-0 yenerek şampiyonluk için büyük bir adım attı.Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sezonunu geçirirken, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklardan sonra düzelmeye başlayıp, ilk 11'de forma giymeye başladı. Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlar önünde ilk kez başlangıç kadrosunda yer alan Arda, Real Sociedad maçından sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıktı ve 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.Sahada olduğu süre boyunca, ilk yarıda yaptığı bir çalım ve Luka Modric'e yaptığı topuk pasıyla 72 bin 654 Real Madrid taraftarından alkış topladı, ancak takım arkadaşlarından görece az pas aldığı gözlendi.Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e karşı oynadıkları maçtaki ilk 11'den sadece savunma oyuncusu Nacho'yu koruyarak, diğer 10 oyuncuyu değiştirdi. Ayrıca, yaklaşık 9 aydır sakatlığı bulunan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, ilk 11'de sahaya çıktı.İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta, Brahim Diaz 51. dakikada, Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından bir dakika sonra sahneye çıkan Bellingham 68. dakikada ve Joselu maçın uzatma dakikalarında (90+3) attığı gollerle Real Madrid'e galibiyeti getirdi.Real Madrid puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Bu akşam oynanacak olan Girona-Barcelona maçında Barcelona'nın kazanamaması durumunda, lig bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer 73 puanlı Barcelona bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Real Madrid önümüzdeki hafta Granada deplasmanında kazanarak 36. lig şampiyonluğunu elde edecek.Real Madrid taraftarları, Cadiz maçının son anlarından itibaren "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla takımlarının bu sezonki başarılarını kutlamaya başladılar.Öte yandan, 26 puanla mücadele eden Cadiz, düşme hattının bulunduğu 18. sırada yer alıyor.