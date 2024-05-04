Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Amedspor /04 Mayıs 2024 20:25

Şampiyon Amedspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya 3 puan farkla lider giren Amedspor, sahasında Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükseldi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor sezonun son maçında sahasında Menemen FK’yi konuk etti. Son haftaya 80 puanla lider giren yeşil kırmızılılar, 0-0'lık skorun ardından şampiyon olarak 1. Lig'de yükseldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre maça birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra siyasetçiler de ilgi gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak maçı Amedspor formasıyla izledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM milletvekilleri Sevilay Çelenk, Cengiz Çandar, Meral Danış Beştaş, Sezai Temelli, Rüştü Tiryaki ve Gülistan Koçyiğit ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da maçı protokol sıralarından takip etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 33 bin kişilik stadın kapasitesinin yetersiz kalması üzerine futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekran kurdu. Kent Meydanı ve Park Orman’da kurulan dev ekranlarda futbolseverler, maçı canlı olarak izledi.
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