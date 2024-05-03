Kartal 90+7'de kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazanmayı başardı.



Ligde Avrupa kupalarına katılma yarışı veren iki takımın mücadelesi bol şut ve pozisyonlu geçti. Golle başlayan maçta Rizespor 5. dakikada Olawoyin ile 1-0 öne geçti. Bu gole Beşiktaş 7. dakikada Colley ile cevap verdi. Siyah-beyazlılar 65. dakikada Rashica ile öne geçerken 3 dakika sonra Emirhan'ın golüyle konuk takım durumu 2-2 yaptı. Maçın son dakikasında oyuna devrede Colley'in yerine giren Worrall 90+7. dakikada topu filelere gönderip takımına 3 puanı getirdi.



Beşiktaş'ın 9. dakikada Semih ile bulduğu gol, Salih'in topu dışarıdan çevirmesi nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. Siyah-beyazlılarda Ghezzal 38. dakikada üst direğe takıldı.



Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 67. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 54 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükselirken, Rizespor 49 puanla 8. sıraya indi.



Salı günü kupada Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 12 Mayıs'ta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ligin 36. haftasında yine İstanbul'a gelip Pendikspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.



5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1



9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.



38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.