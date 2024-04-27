Samanyolu Haber /Spor / Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu /27 Nisan 2024 19:41

Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde Rus rakibi Anastasia Kool'u yenerek Avrupa şampiyonu unvanını korudu.

SHABER3.COM

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'da Anastasia Kool'la karşılaştı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan Buse Naz, altın madalya kazandı.

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.
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