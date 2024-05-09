Arda Güler'i bekleyen tehlike! UEFA 2022'de kuralı değiştirmişti

UEFA'nın 2022 yılında aldığı karara göre Şampiyonlar Ligi'nde en az 1 dakika forma giymemiş futbolcular, madalya hakkı kazanamıyor.







UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i 2-2'nin rövanşında 2-1 mağlup ederek finale yükselen Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, İspanyol temsilcisi kupayı kazansa bile madalya alamama ihtimali olduğu ortaya çıktı.Sözcü'de yer alan habere göre Real Madrid ile La Liga'da şampiyonluk sevinci yaşayan ve önemli bir başarıya imza atan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu unvanını kariyerine ekleyemeyebilir. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Borussia Dortmund ile oynanacak finalde Arda Güler'e şans vermemesi durumunda 19 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyası alamayacak ve kariyerine bu büyük başarıyı ekleyemeyecek.Arda Güler'den önce bu yeni kurula Real Madrid'de forma giyen iki futbolcu takılmıştı. Real Madrid'in 2022 yılında ulaştığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sahada madalya alan Lunin ve Isco'nun şampiyonlukları geçersiz sayılmıştı.UEFA, iki futbolcunun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmadığını duyurmuştu. Lunin ve Isco, Şampiyonlar Ligi maçlarında süre almadıkları için madalyaları geçersiz sayılmıştı.