Samanyolu Haber /Politika / Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek /31 Mayıs 2024 11:08

Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaset sahnesine tekrar çıkacağı ve 3 partiyi birleştirerek başına geçeceği öne sürüldü.

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Abdullah Gül, yeniden siyasete dönüyor.

Eski başbakan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 10 yıllık aranın ardından tekrardan siyaset meydanına inmeye hazırlandığı iddia edildi.

TV100 köşe yazarı Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, Abdullah Gül siyasi sahneye dönüş için hazırlıklara başladı.

DEVA, GELECEK, SAADET…

Yarkadaş’ın öne sürdüğüne göre, DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderlik ettiği partiler, tek bir çatı altında birleşmeyi planlıyorlar. Bu yeni oluşumun başına ise Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği iddia ediliyor.

İlgili yazıda, "Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül'ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı" ifadelerine de yer verildi.

17 MAKAM ARACI TAHSİS EDİLMİŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül için toplam 17 makam aracı tahsis edilmiş. Bu araçlar arasında iki zırhlı Mercedes ve bir Audi bulunduğu belirtiliyor.
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