Samanyolu Haber /Ekonomi / "İşler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! /09 Mayıs 2024 11:51

"İşler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun!

Yatırım araçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Selçuk Geçer, "İşler karışıyor gibi görünüyor. Riskli işlerden uzak durun, sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bazı noktalarda aceleci olmamak önemli. Kimse doların fırlamasını beklemesin" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ekonomist Selçuk Geçer’den altın fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

Bir zaman periyodunda yükselişe geçen, son zamanlarda ise düşüş gözlemlenen altının onsu hakkında konuşan Geçer, "Altının onsunda biraz gerileme olduğunu düşünüyorum. Bu durumun bir kısmının savaştan kaynaklandığını da düşünüyorum, ancak bu konu tartışmaya açık. Altının onsunda 2 bin 346 doları görüyorum ve bu durum beni tedirgin ediyor. Arkadaşlar, isteyen altına girebilir ancak şu anda beni biraz endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

BEKLEMEKTE FAYDA VAR

Ayrıca Bitcoin'de 60 ve 61 bin seviyelerini gösteren Geçer, "Şimdi 60-61 bin aralığına ulaşıldı. Altının onsunda 2 bin 346 dolar seviyesine dikkat etmenizi öneriyorum. Nasdaq endeksi 1729 dolar seviyelerinde ve orada bir yüksek hareket var. Petrolde ise beklemekte fayda var, 9 dolar seviyesinde neler olacağını göreceğiz” dedi.

ÇOK SERT HAREKETLER OLABİLİR

Yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri uyaran Geçer, son olarak şunları söyledi:

İşler karışıyor gibi görünüyor. Riskli işlerden uzak durun, sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bazı noktalarda aceleci olmamak önemli. Kimse doların fırlamasını beklemesin, çünkü doların yükselmesini, banka faizlerinin üzerine çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Aksi takdirde, dolarda çok sert hareketler olabilir."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altının gramı 2 bin 399 lira 63 kuruştan alınırken, 2 bin 399 lira 89 kuruştan satılıyor.

Çeyrek altın 3 bin 941 TL’den alınıp, 3 bin 999 TL’den satılıyor.

Ons altın ise 2 bin 310 dolar 25 centten alınırken, 2 bin 310 dolar 50 cent civarında satılıyor.

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 32,26 TL'den alınırken, 32,27'den satılıyor.
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