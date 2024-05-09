Samanyolu Haber /Gündem / Fransız liselerine ceza yağdı /09 Mayıs 2024 11:45

Fransız liselerine ceza yağdı

Rekabet Kurulu, soruşturma yürüttüğü İstanbul'daki Fransa menşeli özel eğitim kurumlarına toplam 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verdi.

SHABER3.COM

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı Fransız liselerine okul kayıt ücretlerini, ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri gerekçesiyle 21 milyon 324 bin 909 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretlerini, ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı.
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Soruşturmada yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda bu liselerin, söz konusu ücret ve maaşları birlikte tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı.

BEŞ OKULA VERİLEN CEZALAR

Bu kapsamda, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine okul kayıt ücretlerinin birlikte tespit etmesi nedeniyle 3 milyon 339 bin 516 lira, Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit etmesi dolayısıyla 2 milyon 226 bin 344 lira idari ceza para cezası verildi.

Özel Saint Benoit Fransız Lisesine okul kayıt ücretleri nedeniyle 3 milyon 279 bin 720 lira, öğretmen maaşları nedeniyle 2 milyon 186 bin 480 lira ceza kesildi.

Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine okul kayıt ücretleri nedeniyle kesilen ceza 2 milyon 532 bin 943 lira, öğretmen maaşları nedeniyle kesilen ceza 1 milyon 688 bin 628 lira oldu.

Özel Saint Michel Fransız Lisesine okul kayıt ücretlerini ve ücreti oluşturan unsurları birlikte tespit etmesi nedeniyle 1 milyon 745 bin 532 lira, Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit etmesi dolayısıyla 1 milyon 163 bin 688 lira ceza uygulandı.

Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesine okul kayıt ücreti nedeniyle kesilen ceza 1 milyon 897 bin 231 lira, öğretmen maaşları nedeniyle kesilen ceza 1 milyon 264 bin 821 lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece kesilen söz konusu liselere verilen idari para cezası tutarı 21 milyon 324 bin 909 lira oldu.
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