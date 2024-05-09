Samanyolu Haber /Gündem / Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı /09 Mayıs 2024 12:30

Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Beyoğlu'ndaki evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.

SADECE KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve  bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi.

Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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