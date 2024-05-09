Samanyolu Haber /Ekonomi / Bomba atama: Hafize Gaye Erkan’a yeni görev /09 Mayıs 2024 12:43

Bomba atama: Hafize Gaye Erkan’a yeni görev

2 Şubat’ta görevden alınan Hafize Gaye Erkan ekonomi dümenine geri dönüyor, iki kamu bankasının genel müdürü görevden alınıyor. Siyaset ve ekonomi dünyasını sarsacak haberi Gerçekgündem açıklıyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden hemen sonra Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmış, Şimşek de ABD'de çalışan Hafize Gaye Erkan'ı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atamıştı.

8 Haziran 2023'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başkan olan Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kadın başkanı olmuştu.

Ancak Erkan'ın görev süresi kısa sürdü, hakkında çıkan iddialar sonrası 2 Şubat 2024 tarihinde Merkez Bankası başkanlığından alındı ve yerine Fatih Karahan atandı.

HAFİZE GAYE ERKAN GERİ DÖNÜYOR

O tarihten bu yana kamuoyonun gündemine pek gelmeyen Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye'de mi yoksa ABD'de mi olduğu bilinmezken Gerçek Gündem, Erkan ile ilgili bomba bir kulis bilgisine ulaştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınacak ve yerine Hafize Gaye Erkan atanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği konuşuluyor.

Gerçek Gündem gündemi sarsacak başka bilgilere de ulaştı.

İKİ KAMU BANKASI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINACAK

Hafize Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanacak olmasından hemen sonra kamu bankalarının genel kurulları var. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Genel Kurulları 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak. Bu genel kurullarda Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak.

Hafize Gaye Erkan'ın ilk olarak kamu bankaları yönetiminde bir değişikliğe gideceği konuşulurken, kulislerde iki kamu bankasının genel müdürünün de görevden alınacağı konuşuluyor.

Gerçek Gündem'in aldığı bilgiye göre, bu bankalardan biri Vakıfbank...

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağı gelen bilgiler arasında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bomba atama: Hafize Gaye Erkan’a yeni görev Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:43