Bomba atama: Hafize Gaye Erkan’a yeni görev

Ancak Erkan'ın görev süresi kısa sürdü, hakkında çıkan iddialar sonrası 2 Şubat 2024 tarihinde Merkez Bankası başkanlığından alındı ve yerine Fatih Karahan atandı.





Gerçek Gündem gündemi sarsacak başka bilgilere de ulaştı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden hemen sonra Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmış, Şimşek de ABD'de çalışan Hafize Gaye Erkan'ı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atamıştı.8 Haziran 2023'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başkan olan Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kadın başkanı olmuştu.O tarihten bu yana kamuoyonun gündemine pek gelmeyen Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye'de mi yoksa ABD'de mi olduğu bilinmezken Gerçek Gündem, Erkan ile ilgili bomba bir kulis bilgisine ulaştı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınacak ve yerine Hafize Gaye Erkan atanacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği konuşuluyor.Hafize Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanacak olmasından hemen sonra kamu bankalarının genel kurulları var. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Genel Kurulları 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak. Bu genel kurullarda Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak.Hafize Gaye Erkan'ın ilk olarak kamu bankaları yönetiminde bir değişikliğe gideceği konuşulurken, kulislerde iki kamu bankasının genel müdürünün de görevden alınacağı konuşuluyor.Gerçek Gündem'in aldığı bilgiye göre, bu bankalardan biri Vakıfbank...VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağı gelen bilgiler arasında.