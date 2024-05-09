Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuran karar /09 Mayıs 2024 12:55

Real Madrid-Bayern Münih maçına damga vuran karar

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finali karşılaşmasına 90+3. dakikada verilen bir karar damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid'in, Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşma, 2-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi. Münih deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Real Madrid, bu sonuçla adını finale yazdırarak, Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada Bayern Münih, 68. dakikada Alphonso Davies ile öne geçti. Son dakikalara bu golle önde giren Bayern Münih, Joselu'nun 88 ve 90+1. dakikalarda attığı gollere engel olamadı.

Uzatma dakikalarında beraberlik golü arayan Bayern Münih'te 90+13. dakikada Matthijs De Ligt topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca, maçın Polonyalı orta hakemi Szymon Marciniak de düdüğünü çaldı.

Büyük tartışmalara neden olan pozisyon sonrası Bayern Münih cephesi adeta çılgına döndü. Hakemin çaldığı düdük nedeniyle Video Yardımcı Hakem (VAR) de devreye giremedi.

DE LIGT: BÜYÜK BİR REZALET

Karşılaşmanın ardından pozisyon ile ilgili açıklamada bulunan Matthijs De Ligt, kuralların hiçe sayıldığını söyledi.

Yardımcı hakem ile yaşadığı diyaloğu da anlatan Matthijs De Ligt "Büyük bir rezalet... Yan hakem ile konuşmaya gittiğimde bana 'Üzgünüm, bir hata yaptım' dedi. Hakemlerin her zaman Real Madrid'i kolladığını söylemek istemiyorum ama bugün iki takım arasındaki farkı yaratan maalesef buydu" dedi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de pozisyon ile ilgili "Bu karar tam bir felaketti. Kurallar açık... Bu kurallar ne yazık ki ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu" değerlendirmesinde bulundu.
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