Samanyolu Haber /Dünya / Reisi'nin koltuğuna oturması beklenen isim Muhammed Muhbir /20 Mayıs 2024 09:37

Reisi'nin koltuğuna oturması beklenen isim Muhammed Muhbir

İran lideri Reisi'nin yaşamını yitirmesinden sonra gözler Tahran'a çevrildi... Reisi yerine geçici olarak göreve gelecek ismin Muhammed Muhbir olması bekleniyor.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinden sonra gözler cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Muhbir'e çevrilmiş durumda... Muhbir'in Reisi'nin ölümünden sonraki 50 gün içerisinde yapılması gereken seçimlerin düzenlenmesi sürecinde ülkenin geçici cumhurbaşkanı olması bekleniyor.

MUHBİR KİMDİR?

1 Eylül 1955 doğumlu Muhbir de Reisi gibi tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ali Hamaney'e yakın biri olarak biliniyor. Muhbir, Reisi'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2021 yılında cumhurbaşkanı birinci yardımcısı oldu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Muhbir'in Ekim ayında Moskova'yı ziyaret eden ve Rus ordusuna karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı tedarik etmeyi kabul eden İranlı yetkililerden oluşan ekibin bir üyesi olduğunu söyledi. Ekipte İran Devrim Muhafızları'ndan iki üst düzey yetkili ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili de yer alıyordu.

Muhbir daha önce dini lidere bağlı bir yatırım fonu olan Setad'ın başkanlığını yürütüyordu.

Avrupa Birliği 2010 yılında Muhbir'i "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine" karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti. İki yıl sonra ise listeden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı 2013 yılında Setad'ı ve yönettiği 37 şirketi yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekledi.
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