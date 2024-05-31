Samanyolu Haber /Dünya / Savaşta kritik gelişme: ABD'den 'Rusya'ya saldırıya' onay /31 Mayıs 2024 08:58

Savaşta kritik gelişme: ABD'den 'Rusya'ya saldırıya' onay

ABD yönetimi, önemli bir politika değişikliğine giderek Ukrayna'ya bazı Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni verdi. Savaşın gidişatını etkileyecek bu karar, ABD-Rusya ilişkilerinde halihazırda yüksek olan tansiyonu daha da artıracak.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği açıklandı.

Amerikan CNN kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Biden'ın "kamuoyundan gizli şekilde" Ukrayna'ya verdiği silah kullanma izninin uzun zamandır süren Amerikan politikasında önemli bir değişiklik anlamına geldiğini belirtti.

Habere göre Biden, daha önce Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına karşı çıkarken, bu politikasını değiştirdi. ABD'nin Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdiği bildirildi.

Buna göre Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahları sınırda bulunan Harkiv bölgesinde kullanabilecek, ancak Rusya'nın daha iç bölgelerinde ya da başka yerlerinde kullanamayacak.

Bu gelişmenin, son dönemde hızla gerilen ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir krize yol açması bekleniyor.

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkiv'deki savunma zaaflarını giderebilmek amacıyla Amerikan yönetiminden söz konusu ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanma izni istemişti.
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