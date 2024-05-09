Samanyolu Haber /Gündem / AST'den yüreğinizi sızlatacak bir belgesel: 'Öteki Çocuklar' 1 Haziran'da yayında /09 Mayıs 2024 19:20

AST'den yüreğinizi sızlatacak bir belgesel: 'Öteki Çocuklar' 1 Haziran'da yayında

ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından hazırlanan 'Öteki Çocuklar' belgeseli 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde yayınlanacak. Belgeselde, 15 Temmuz sonrası yaşanan cadı avının çocuklar üzerindeki etkisi, çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

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AST tarafından hazırlanan ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde yayınlanacak olan "Öteki Çocuklar" belgeseli, Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerinin en savunmasız kurbanları olan çocukların hikayelerine odaklanıyor. Belgesel, 15 Temmuz sonrasında başlayan olaylar neticesinde, iktidarın muhaliflere yönelik yürüttüğü cadı avının çocuklar üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seriyor.
 
BU HİKAYE HEPİMİZİN
21’i bebek olmak üzere toplam 86 çocuk çeşitli sebeplerle hayatını kaybetti. Süreç içinde 3 binden fazla çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde büyüdü. Açıklanan son resmi rakamlara göre 552 çocuk anneleriyle birlikte halen cezaevinde bulunuyor. Yüzlerce çocuk ise ailesiyle birlikte doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu belgesel boyunca izleyeceğiniz hikâyeler, çocuklarımızın yaşadığı derin acıları ve zorlukları yansıtıyor.
 
Belgeselde, ihraç edilen devlet memurlarının ve terör soruşturmasına uğrayan insanların çocukları, yaşadıkları trajedileri anlatılıyor. Annesi veya babası hapse atılan çocuklar; ayrılık acısı, maddi sıkıntılar ve toplumsal dışlanma ile mücadele ederken, eğitim ve sosyal hayatlarının nasıl etkilendiğini de samimi ifadelerle paylaşıyorlar.
 
SÜRECİN EN BÜYÜK MAĞDURLARI BU BELGESELDE
Özellikle Ahmet Burhan,Furkan ve Naime gibi çocukların kişisel hikayeleri, cezaevindeki aile fertlerini ziyaret ederken yaşanan kazalar ve görüş günlerindeki zorluklar, belgeselin en dokunaklı anlarından bazılarını oluşturuyor. Bu hikâyeler, Türkiye'deki çocukların yalnızca ailevi bağlarını değil, hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi de gözler önüne seriyor.
 
"Öteki Çocuklar" aynı zamanda, çocukların okulda maruz kaldıkları akran zorbalığı ve siyasi propaganda gibi sorunlara da değiniyor. Belgesel, bu tür mağduriyetlerin çocukların akademik başarıları ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini de vurguluyor.
 
Yapımcılar, belgeselin insanlığın adalet ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor. Belgesel, izleyicilere çocukların haklarına ve mutluluğuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
 
"Öteki Çocuklar", 1 Haziran'da çeşitli platformlarda yayınlanacak ve toplumun bu önemli sorunlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Herkesi, çocukların daha güvenli bir dünyada büyüyebilmeleri için gerekli adımları atmaya ve daha adil bir toplum inşa etmeye davet ediyor.
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