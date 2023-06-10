Samanyolu Haber /Gündem / Milley: En az üç süper güç var /10 Haziran 2023 13:18

Milley: En az üç süper güç var

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABD ve Rusya'nın yanı sıra Çin'in de dünyanın siyasi haritasında süper güç olarak yerini aldığını söyledi.

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Milley, dünyada Soğuk Savaş dönemindeki gibi iki süper gücün değil, üç süper gücün olduğunu belirterek "Çok kutuplu bir ortamda yaşadığımız giderek daha açık hale geliyor" dedi.

Ulusal Savunma Üniversitesi mezunlarına yaptığı konuşmada, bugün dünyada Batı'nın iddia ettiği gibi bir değil üç süper güç olduğunu söyleyen Milley, ABD ve Rusya'nın yanı sıra Çin'in de dünyanın siyasi haritasında yerini aldığına dikkat çekti.

"Artık en az üç süper gücün (ABD, Çin ve Rusya) bulunduğu çok kutuplu bir uluslararası ortamda bulunduğumuz giderek daha açık hale geliyor" ifadelerini kullanan Milley, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ABD'nin uzun bir süre tek süper güç olduğunu, ardından Rusya ve sonra da Çin'in geldiğini, 10 ila 15 yıl içinde dünyanın 'çok ciddi' zorluklar ve krizlerle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.   

Mark Milley, "Üç süper güç iki süper güçten çok daha zordur" diyerek “Bazı ülkelerin kendi bölgelerinde oynadığı rolü artırmaya başlaması ve ön plana çıkması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. İlerleyen dönemde bazıları süper güç statüsü talep edebilecek" diye ekledi.

Asimetrik iki kutuplu dünya

Moskova’da Moskovskaya Komsomolets gazetesi basın merkezinde, “Batı, Doğu, Rusya: Dünya Mücadelesinin Dönüşümü" başlıklı uluslararası panelde konuyu değerlendiren Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Zharikhin, tek kutuplu bir hale gelen dünya düzeninin bitmeye başladığını ve çok kutuplu bir dünyaya doğru gidişim başladığını vurguladı.

Zarikhin, "Hegemonyasını yeniden canlandırmaya çalışan ABD'nin, keskin bir asimetrik iki kutuplu dünya oluşturmaya karar verdiğini bunu da Rusya karşısında dünyanın geri kalanını koymaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını belirtti.
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