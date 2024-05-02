Rus ordusu Ukrayna’da ele geçirdiği Türkiye üretimi Kirpileri sergiledi





Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği aralarında ABD, Almanya ve Türkiye gibi NATO üyesi ülkelere ait tank, top, tüfek, zırhlı araçların olduğu alan Moskova’da ziyaretçilere açıldı.





Türkiye’nin üretimi KİRPİ’nin de bulunduğu askeri teçhizatlar yaklaşık 30 ülke tarafından üretilmiş.













SamanyoluHaber yazarı Arif Asalıoğlu askeri teçhizat alanını yerinde gördü ve görüntüleri kendi YouTube kanalı Rusya Gündemi’nde yayınladı.





Moskova'daki Zafer Parkının olduğu Poklonnaya Tepesi'nde açılan sergide, özel bir askeri operasyon sırasında ele geçirilen teçhizat ve silahlar gösteriliyor.





Özellikle çatışmalarda vurularak ele geçirilen Amerikan Abrams tankı ve Alman Leopard-2 tankı oldukça ilgi görüyor.





Rusya Savunma Bakanlığı tarafından çarşamba günü açılan sergide, aralarında Alman Leopard 2A6 tankı ve Marder piyade savaş aracı, M1 Abrams tankı ve buna dayalı bir saldırı mühendislik aracı olan M1150 Saldırı İhlal Aracı, Amerikan Bradley piyade savaş aracı, M113 zırhlı personel taşıyıcı, International MaxxPro zırhlı aracı, HMMWV M998 zırhlı araçları ve M777 çekili obüs ile HMMWV M1151'in de bulunduğu onlarca örnek sergileniyor.





Ayrıca sergide yaralarında Türkiye’nin olduğu yabancı ordulara ait tanksavar ve hafif silahlar, insansız hava araçları, savaş belgeleri, haritalar, ideolojik literatür ve Ukraynalı aşırılık yanlısı grupların teçhizatı da yer alıyor.





SamanyoluHaber yazarı Arif Asalıoğlu’nun edindiği görüntüleri bu linkten seyretmek mümkün.



