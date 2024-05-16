Hollanda'da sağ koalisyon anlaştı: 'En sert göç ve iltica politikası belirlendi'

Hollanda'da geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen seçimlerin ardından kurulma hazırlıkları süren 4 partili sağ koalisyonun üzerinde anlaştığı ırkçı ve göçmen karşıtı hükümet protokolü açıklandı. Ortak basın toplantısıyla “Umut, cesaret ve gurur” sloganıyla kamuoyuna duyurulan koalisyon protokolüne göre, ülke tarihinin en sert iltica ve göç politikası uygulanacak.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mülteciler konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenecek, süresiz sığınma izni kaldırılacak ve geçici ikamet izninde düzenleme yapılacak. Oturma izni verilmeyen mülteciler, en kısa zamanda gerekirse zorla sınır dışı edilecek. Protokole göre dörtlü koalisyon hükümeti, Avrupa Komisyonu'ndan AB'nin iltica ve göç politikasına katılmama izni, daha fazla sınır kontrolü ve ikili statü sisteminin getirilmesini isteyecek.





Hollanda'ya eğitim için gelen yabancı öğrencilerin sayısında azalmaya gidilecek. Hoparlörden okunan ezanlar için yeni düzenleme getirilecek.







22 MAYIS'TA MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Protokol, gece geç saatlerde taslağın hazırlanması için görevlendirilen Richard van Zwol ve Elbert Dijkgraaf tarafından Meclis Başkanı Martin Bosma’ya sunuldu. Protokol, 22 Mayıs'ta Meclis'te görüşülecek. Ardından yeni hükümet, genel seçimlerde en fazla oyu alan İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders yerine, hükümet protokolünün hazırlanması için görevlendirilen Richard van Zwol tarafından kurulacak. “Parlamento dışı hükümet” olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine göre yeni başbakan Wilders tarafından koalisyonda bulunan dört parti dışından belirlenecek.





Bu hükümet sistemine göre Meclis'te bulunan her partiden bakan adayı gösterilebilecek ve koalisyondaki parti liderleri Mecliste milletvekili olarak görevlerine devam edecek.





'ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK, YENİ RÜZGARLAR ESECEK'

Wilders, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Partimin koalisyon hükümetinde bulunacağı için gurur duyuyorum. Çok şey değişecek. Ülkede yeni rüzgarlar esecek. Bu zamana kadarki en sert göç ve iltica politikası belirlendi" dedi. "Hollanda’ya söz veriyorum, Hollanda yeniden bizim olacak" ifadesini kullanan Wilders, ocak ayında yaklaşık 6 yıl önce "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa teklifini geri çekmişti.





Wilders, yaklaşık iki ay önce ise merkez sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyon kurmasını engellememek için başbakanlık talebinden vazgeçtiğini duyurmuştu.





Ne olmuştu?

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu "sağ koalisyon" kurmak istediğini açıklamıştı.







Seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in hazırladığı nihai raporda PVV, VVD, NSC ve BBB'nin bulunduğu dörtlü "sağ koalisyon hükümetinin" kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edilmişti. PVV Milletvekili Martin Bosma, Aralık 2023'te yapılan gizli oylamayla Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na seçilmişti.



