Yunanistan'dan Ukrayna'ya 250 konteynerlik askeri sevkiyat

Komşu Yunanistan’da Efimerida ton Sintakton gazetesi, Ukrayna’ya 250 konteynerlik askeri mühimmat gönderildiğini duyurdu. Söz konusu gelişme, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamaları ve Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) tepkisiyle birlikte büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda, Yunanistan'ın ABD'den edindiği yeni askeri mühimmat karşılığında Washington'daki bazı liderlerin Kiev'e hava savunma sistemleri sevk etmesi için Atina'ya baskı uyguladığı ileri sürülmüştü. Yunanistan ise Ukrayna'ya elindeki S-300 ve Patriotları sevk etmesi yönünde yapılan çağrıları reddetmişti. Başbakan Mitsotakis, "Bu sistemler Yunan hava sahasının korunması için kritik önem taşıyor" demişti.







'BÖLGE SAKİNLERİ ENDİŞELİ'

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'ya yakın çizgisi ile bilinen Efimerida ton Sintakton gazetesinin haberine göre ilk tren vagonları iki gün önce, Selanik’in hemen dışında bulunan Kato Gefyra istasyonundan yola çıktı. Bu gelişme, bölge sakinlerinin endişelerine ve çeşitli sorulara neden oldu.







Gazetenin aktardığına göre, Selanik Limanı’nda gerçekleşmesi planlanan mühimmat transferi, liman çalışanlarının tepkileri nedeniyle iptal edildi.





ROMANYA ÜZERİNDEN TAŞINIYOR

Selanik Limanı’ndaki transferin iptal edilmesinin ardından, hükümet mühimmatları küçük konvoylar halinde Kato Gefyra’ya taşıma kararı aldı. Söz konusu sevkiyat, yoğun polis güçleri ve tedbirleri altında gerçekleştirildi. Askeri teçhizat, ABD'li yetkililere teslim edilerek Romanya’ya gönderilmek üzere trenlere yüklendi. Gazeteye göre Romanya’dan sonra, sevkiyatın Amerikan güçleri tarafından Ukrayna’ya taşınacağı belirtildi.





MİÇOTAKİS'İN UKRAYNA ZİYARETİ

Başbakan Kiriakos Miçotakis, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna’ya yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gizli bir anlaşma yapmadığını iddia etmişti. Ancak Zelenskiy’nin sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, bu iddiaları çürütür nitelikteydi. Zelenskiy, Miçotakis ile yapılan görüşmelerde savunma iş birliğinin ve hava savunmasının güçlendirilmesinin ele alındığını belirtmişti. Miçotakis, bu paylaşımın ardından Brüksel’de yaptığı açıklamada, herhangi bir gizli anlaşma yapılmadığını ve Yunanistan’ın Ukrayna’ya yardımını açıkça desteklediğini ifade etmişti.





DENDIAS: HİÇBİR ZAMAN GİZLEMEDİK

Savunma Bakanı Nikos Dendias, Efimerida ton Sintakton’un haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir zaman ne sattığımızı ya da kime sattığımızı gizlemedik. Her zaman uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hareket ediyoruz" dedi. Dendias, ayrıca bir muhalif partinin parlamento temsilcisine gönderilen konteynerlerin sayısını ve içeriğini açıkladığını belirtti.





HÜKÜMETE 'ŞEFFAFLIK' ELEŞTİRİSİ: KABUL EDİLEMEZ

Atina'nın yeni Ukrayna adımı mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu. Savunma Komitesi'nin toplantısında konuyu gündeme taşıyan Yeni Sol Parti milletvekili Sia Anagnostopoulou, Savunma Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bu tür önemli konuların bu şekilde ifşa edilmesi kabul edilemez. Demokrasiye uygun süreçler takip edilmelidir” dedi. Anagnostopoulou, hükümetin bu konuda daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı.





Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de bu gelişmelere tepki gösterdi. KKE’nin parlamento temsilcisi Thanasis Pafilis, Savunma Bakanı Dendias’a yönelik yaptığı açıklamada, “Hükümet, Selanik Limanı ve Hellenic Train çalışanlarının tepkilerini göz ardı ederek, mühimmatları tehlikeli bir şekilde taşımaya karar verdi” dedi. Pafilis, hükümetin Zelenskiy yönetimi ile yaptığı anlaşmaların içeriğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti ve “Hükümet, bu konuda net bir şekilde bilgi vermelidir” diye ekledi.