Mahkeme, AKP’li başkanı bakanlığa ihbar etti

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği'nce idari yönden soruşturma açılan AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkında yine idari yönden disiplin soruşturması yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunuldu.



Müteahhit Nusret Bekiranlı’dan yap-sat inşaatının resmi işlemleri için 5,5 milyon lira rüşvet istediği için hakkında dava açılan Hüseyin Beyoğlu’nun belediye başkanı sıfatıyla, İmar Müdürü Fırat Kılıç ile belediye başkan yardımcısı Sıddık Aycıl’ın da bahse konu suçu görevleri başındayken işledikleri için idari yönden de disiplin soruşturması yapılabilmesi amacıyla aldığı ara karar gereği İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne ihbarda bulundu.



Beyoğlu’nun belediye başkanlığı sıfatının verdiği görevinin nüfuzu ve sahip olduğu yetkiyle kamu kaynaklarını haksız biçimde kullanarak haksız biçimde maddi menfaat temin ederek kamu kaynaklarını zarara uğrattığı için Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın da önümüzdeki günlerde davaya suçtan zarar gören müşteki sıfatıyla katılma talebinde bulunabileceği öğrenildi.



ESKİ BAKAN DİNLENSİN TALEBİNE RET



Sanıkların icbar suretiyle irtikâp suçundan yargılandıkları, davanın adli yönden henüz karara bağlanmadığı, bu nedenle idari yönden da disiplin soruşturması yapılması için bakanlığa yazı yazıldı.



Hüseyin Beyoğlu’nun duruşmada savunma yaparken “Beni eski devlet bakanı Abdulkadir Aksu aradı. Müteahhit onu devreye sokmuştu. Benden bazı dostları olduğunu, onlara yardımcı olmamı istedi, bende kabul ettim” sözleri üzerine Abdulkadir Aksu’nun da tanık olarak ifadesinin alınması yönündeki Beyoğlu’nun avukatının talebini ise mahkeme davanın esasına etki etmeyeceğinden dolayı oy birliğiyle reddine karar verdi.



ADLİ KONTROL VE YURTDIŞI YASAĞI İTİRAZI DA REDDEDİLDİ



Bu arada tutuklu sanık imar müdürü Fırat Kılıç’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, Hüseyin Beyoğlu ile geçtiğimiz duruşma tahliye edilerek hakkında adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı konulan belediye başkan yardımcısı Sıddık Aycıl’ın, adli kontrol kararı ile yurtdışına çıkış yasağı kararının kaldırılması yönünde üst mahkemeye yaptığı itirazları da oy birliğiyle reddedildi.



Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin dosyada yer alması, tanık ifadeleri, tape kayıtları; sanığın işlediği suça öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ile delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle talebin bu aşamada reddine karar verdi.



HER AN KAÇABİLİR DİYE YEŞİL PASAPORTU İPTAL EDİLDİ



AKP’li Hüseyin Beyoğlu’nun devam eden adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağından dolayı geçtiğimiz günlerde kendisi, eşi ve birinci derece yakınlarının kamu görevlilerine tahsisli olan Yeşil pasaportları da iptal edilmişti.



Görev süresi 31 Mart’ta dolan ve belediye başkanlığı sıfatı kalmadığı için yargılama nedeniyle yurtdışına kaçma ve delilleri karartma ihtimali nedeniyle hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı dikkate alınarak polis ve jandarma birimlerine yazı yazılarak tüm sınır kapıları ile uluslar arası uçuşlara açık olan havalimanlarındaki dış hatlar terminalleri ivedilikle uyarılmıştı.



MÜFETTİŞ RAPORU BAKANLIKTA BEKLETİLİYOR



Beyoğlu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği'nce 6 ay önce tamamlanan Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunun adli yönden de soruşturma yapılması için halen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmemesi dikkat çekti.



Hüseyin Beyoğlu’nun belediye başkanlığı dönemindeki tüm usulsüz işlemleriyle ilgili Diyarbakır’a gönderilen Mülkiye Başmüfettişleri'nin Teftiş Kurulu Başkanlığı'na sunulmak üzere hazırladığı tevdi raporu da 6 ay önce tamamlanmış olmasına rağmen adli yönden de soruşturmaya konu edilmek üzere halen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmemiş olması dikkat çekti.



Müfettiş raporunda, dinlenen tanık ifadeleri, inceledikleri belediye kayıtlarındaki resmi evraklar ve belgelere göre kamuyu zarara uğratıldığı tespit edilen 12 usulsüz işlem yer alıyor.