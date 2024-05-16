Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Kobani kararlarından memnun! 'Hesabı sorulur demiştik' /16 Mayıs 2024 18:14

AKP, Kobani kararlarından memnun! 'Hesabı sorulur demiştik'

Kobani Davası'nda karar açıklandı. Kararın ardından iktidar kanadından ilk yorum, İçişleri Bakan Yardımcısı AKP'li Bülent Turan'dan geldi

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6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı.

Figen Yüksekdağ 23 yıl 6 ay, Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Ayla Akat Ata'nın tahliyesine karar verildi. Selahattin Demirtaş'a ise 42 yıl hapis cezası verildi.

"HESABI SORULUR DEMİŞTİK!"
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, siyasetçilere verilen cezalar için, "Hesabı sorulur demiştik!" yorumunu yaptı.

Turan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

''Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını,  Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin “kim olursa olsun” bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun.''

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