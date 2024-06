Diyanet ete doymuyor, tasarruf tanımıyor!

87 kalem gıda malzemesinin listelendiği şartnamede, istenen etin türü tek tek yazıldı.













Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre yüksek harcamalar, beş yıldızlı oteller ve lüks otomobillerle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı yine milyonluk yemeklerle gündeme geldi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; Diyanet, geçtiğimiz 6 Mayıs’ta Trabzon’daki Hafız Ali Haydar Özak Dini İhtisas Merkezi için ‘Gıda malzemesi alımı’ ihalesine çıktı. 23 Mayıs’ta da, haziran ayından 2024 yılı sonuna kadar yenecek ürünler için 7 milyon 885 bin 525 TL’lik sözleşme imzaladı. Diyanet’in ihale teknik şartnamesinde ise alınan yiyeceklerin tümü listelendi. 51 personelin olduğu ve yaklaşık 25’er kişilik gruplara eğitim veren ihtisas merkezine 3 bin 250 kilogram yağsız günlük et, bin 750 kilogram haşlamalık et, 800 kilogram hazır köfte, bin 500 kilo kıymanın da aralarında olduğu 87 kalem gıda malzemesi alındı. 800 kilo baklava, 750 kilo helva, bin kilo Kemalpaşa tatlısı da ürünler arasında yer aldı.Baklavalarda cevizin, fındığın ve Antep fıstığın taze ve 1. sınıf kalitede olması şartı koşuldu. Tüm etlerin İslami şartlara uygun kesilmiş ve damgalanmış olması istendi. Şartnamede “Etlerin renginin pembe kırmızı arası, kıvamı sert, kendine has görünüşünde ve kokusunda, gövdenin dış kısımları kısmen bir yağ tabakası ile örtülü olacaktır. Etler yüzde 10’dan fazla yağ içermeyecektir. Etler erkek hayvan eti olacaktır. Dişi hayvan eti kabul edilmeyecektir. Dana tranç için “Butun iç tarafında leğen kemiği ile diz eklemi arasında uzanan kemiksiz adale grubundan olmalıdır. Ette kemik parçacıkları ve kıkırdak parçaları olmayacaktır” denildi.