Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis istemi /02 Mayıs 2024 12:52

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis istemi

CHP'nin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi geldi.

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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan milletvekili olmadığı için Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı bulunmuyor.

SANIK SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun, davanın görüldüğü İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'sanık' ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmıştı.
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