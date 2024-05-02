Erdoğan’ın tahammülü yok!

MURAT ÇETİN







AKP lideri Erdoğan neden son günlerde sürekli olarak farklı kararlar alıyor. Saray ve AKP genel merkezinde yapılan perde arkası toplantılarda Erdoğan neden sürekli olarak birilerine bağırıyor. Erdoğan’ın tahammüllü yok! Neden yok, neye ve kimlere yok? İşte bu sorunun cevapları;





*31 Mart yerel seçimlerinden alınan ağır yenilginin faturası AKP iktidarında Erdoğan dışında herkese kesilmiş durumda. Söylenen tek şey var “Reis’in temposuna ayak uyduramayanlar yenilgiye neden oldu.” Bu aslında tam da Erdoğan’ın istediği bir söylem. Erdoğan da bu söylemleri doğrularcasına “Biz bitti demeden bitmez!” diye bağırmaya devam ediyor. Yani Erdoğan’ın yerel seçim yenilgisinin faturasının kendisine kesilmesine ve seçim yenilgisinin sorumluluğunu almaya tahammülü yok!





*Seçim yenilgisi kadar Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle halkın her geçen gün (9’ncu Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel’in ifadesi ile) fukaralaşması AKP iktidarı ve Erdoğan’ın toplumdaki itibarını da yerle bir ediyor. Erdoğan itibarını yeniden kazanmak istiyor ancak bunun için para gerekiyor. Ne batı ne de Arap dünyası Erdoğan ile para ilişkilerine yani alacak verecek ilişkilerine girmek istemiyor. Kısacası Erdoğan’ın parasızlığa tahammülü yok!





*MHP ile olan yol ortaklığı Erdoğan’ın içine sinmiyor. Ancak hayal ettiği Anayasa değişikliğinin TBMM’den kusurca geçebilmesi için şimdilik MHP’ye ihtiyaç duyuyor. Yoksa MHP’nin arka bahçesinde Erdoğan’a nasıl hareketler yağdırıldığını MİT bir bir not ediyor. Erdoğan her şeyden haberdar ama bir yandan Bahçeli’ye tahammülü yok bir yandan da sayısal getirisi açısından MHP’sizliğe tahammülü yok!





*Erdoğan, gözünü CHP lideri Özel’e kestirmiş durumda. Bir kenarda Erdoğan’ın gözünün işaretine bakan Bülent Arınç bile devreye girerek Özgür Özel’e güzellemeler yapmaya başladı. Yani TBMM’den Anayasa değişikliğinin çıkarılması için CHP ile anlaşma sağlanması Erdoğan’ın MHP başta olmak üzere bütün partilere olan ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bu nedenle Erdoğan’ın Özel’i Anayasa işbirliğini reddetmesine tahammülü yok!





*Erdoğan her ne kadar CHP ile Anayasa değişikliği merkezli işbirliğini istese de Özel’in “Anayasa’dan önce Anayasa’yı uygulayın” sözleri ışığında AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasına ve bu sayede 15 Temmuz darbe oyunu sonrasında inşa ettiği rejimin tuğlaların dökülmesine tahammülü yok!





*Erdoğan bir yandan CHP ile Anayasa değişikliği çerçevesinde yol yürümek istiyor ve CHP lideri Özel ile sıcak bir diyalog içinde kalmaya özen gösteriyor. Buna karşın Erdoğan, CHP’nin en güçlü iki ismi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın isimlerini duymaya tahammülü yok!





*Erdoğan’ın Kürt siyasetine tahammülü yok. DEM Parti’nin yeniden belediye kazanmalarına tahammülü yok. Türkiye’de gündemi değiştirmek için Kuzey Irak veya Kuzey Suriye’ye operasyon düzenleme planları yapıyor. Ancak özellikle ABD, AB ve Rusya bu operasyon arzusuna karşı çıkıyor ve Erdoğan sürekli olarak bu ülkeler tarafından uyarılıyor. Erdoğan’ın artık zılgıt yemeye tahammülü yok!





*Erdoğan SP, DP, YRP, DEVA, Gelecek Partisi ve diğer partilerle Anayasa işbirliği için pazarlık masasın oturmayı şimdilik zaman kaybı olarak görüyor. Bu nedenle başta Davutoğlu olmak üzere küçük parti liderlerinin görüşme talepleri ile o partilerle AKP’nin temas etmesine şimdilik tahammülü yok!





*Erdoğan, AKP’yi artık kontrol edemiyor ve kendisinin en yakınları tarafından aldatıldığını düşünüyor. Bu nedenle Erdoğan’ın her kim olursa olsun kendisine tam biat etmeyenleri çevresinde görmeye tahammülü yok!





*Bir yandan kanser ve bir yandan da epilepsi nedeniyle sağlık sorunları sürekli olarak artıyor. Erdoğan, toplum karşısında kendisini fiziken zayıf gösteren bu hastalıklara artık tahammülü yok!





*Erdoğan Beştepe’ye inşa ettiği AK Saray gibi Türkiye’de bir Erdoğanizm inşa ettiğini düşünüyordu. Ancak daha çeyrek asır bile olmadan bu sarayın tuğlaları bir bir dökülüyor. Erdoğan hem inşa ettiği sistemin hem de bu sistemi çalıştıran kendine itaatkarın başarısızlığını görüyor ve buna tahammülü yok!





*Ve son olarak; Halk, Erdoğan’a güvenmiyor ve yerel seçimlerde bu nedenle AKP’li adaylara oy vermedi. Erdoğan aslında bunu çok iyi biliyor ve kendisine güvenmeyen halka tahammülü yok!