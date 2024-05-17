Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat hakkında yeni karar! /17 Mayıs 2024 13:27

Dilan Polat hakkında yeni karar!

Kasım ayından beri 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Kasım ayından beri 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde kendisini kesici aletle yaraladığı iddia edilmiş, ardından Polat Adli Tıpa sevk edilmişti. Polat'ın avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Aylık tutukluluk incelemesi neticesinde Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün şüphelilerin tutukluluğuna devam kararı verildi.
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