Ankara'da tarihi görüşme başladı: 8 yıl sonra bir ilk

Ankara'da tarihi bir gün yaşanıyor. CHP ve AKP liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geliyor.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi başladı.



AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP lideri Özel'i, AKP Genel Merkezi'nin kapısında karşıladı.



Özgür Özel'in gündeminde emekli maaşları, asgari ücret, dış politika, belediye borçları ve dün işçilerin 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e çıkışının engellenmesi var.



Görüşme, Erdoğan ile ana muhalefet partisi liderleri arasında Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişinden bu yana yapılacak ilk yüz yüze temas olması dolayısıyla da önem taşıyor.



Anayasa değişikliği, CHP'nin bugünkü görüşme gündeminde yer almasa da AKP'nin öncelikleri arasında olduğundan gündeme gelmesi bekleniyor.



PARTİ LİDERİ SIFATIYLA EN SON KILIÇDAROĞLU İLE YILDIRIM GÖRÜŞTÜ



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 22 Eylül 2016 tarihinde AKP Genel Merkezi’nde görüşmüştü.

