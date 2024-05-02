Samanyolu Haber /Politika / DEM Parti CHP ile görüşecek: "Anayasa tartışmalarını muhalefet kendi içinde de yapmalı" /02 Mayıs 2024 16:21

DEM Parti CHP ile görüşecek: "Anayasa tartışmalarını muhalefet kendi içinde de yapmalı"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yarın CHP'yi ziyaret edeceği ve yeni anayasa tartışmaları üzerine görüşeceğini belirten DEM Partili Koçyiğit, "Anayasa görüşmelerinde sadece tek yönlü bir çalışma değil muhalefetinde kendi içinde konuşmasını, tartışmasını, önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz’den oluşan heyet ile yarın saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunarak görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği, seçim sonrası siyasal sürecin değerlendirilmesi, işsizliği ele alacağız. Anayasa görüşmelerinde sadece tek yönlü bir çalışma değil muhalafetin de kendi içinde konuşmasını, tartışmasını, önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis Başkanı'nın siyasi parti gruplarıyla yürüttüğü çalışma önemli, ama tek yönlü bir çalışma olmaması açısından muhalefetin de kendi içerisinde görüşmesi gerekiyor. Anayasa, işsizlik yoksulluk ülkedeki gelişmeleri ele alacağız.

'DİĞER PARTİLERLE DE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ'

Diğer partilerle de görüşme yapacağız. Şu anda muhalefet partileri, öncelikli ihtiyaç olursa AKP ile de görüşeceğiz."
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