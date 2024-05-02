Samanyolu Haber /Gündem / AVM'de faciadan dönüldü: Avize, alev topu gibi çakıldı /02 Mayıs 2024 16:25

AVM'de faciadan dönüldü: Avize, alev topu gibi çakıldı

Yalova'da bir alışveriş merkezinin tavanında yer alan avize, alev alarak zemine çakıldı.

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Yalova'da bir alışveriş merkezinin tavanındaki avize, elektrik kontağı nedeniyle bir anda alev aldı. Avize koparak düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin ikinci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yandı.

KİMSENİN OLMADIĞI YERE DÜŞTÜ

Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken, o sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangın da güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü.
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