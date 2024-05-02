Bu kez de Boeing tedarikçisini ifşa eden eski çalışan öldü

Spirit ise Wall Street Journal'a Dean'in iddialarına katılmadığını söyleyerek mahkemede kendisini savunacağını söylemişti.





Barnett'in "kendi kendine verdiği" bir yara nedeniyle öldüğü ve polisin olay üzerine soruşturma başlattığı belirtilmişti.





Boeing tedarikçisi Spirit AeroSystems'i Boeing 737 MAX'teki üretim hatalarını görmezden gelmekle suçlayan bir muhbir salı günü hayatını kaybetti.Spirit AeroSystems'in eski çalışanı 45 yaşındaki Joshua Dean, ani bir hastalığa yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Dean'in teyzesi Carol Parsons, basına Dean'in iki hafta önce nefes almada zorluk yaşadıktan sonra hastaneye gittiğini söyledi.Parsons, yeğeninin entübe edildiğini ve durumunun kötüleşmeye başladığını söyledi. Seattle Times'ın haberine göre Dean'de zatürre ve ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olan MRSA gelişti.ŞİRKETE KARŞI İFADE VERMİŞTİDean, geçen yıl bir davada Spirit'e karşı ifade vermişti. Eski kalite denetçisi, şirketi Boeing 737 Max üretiminde düşük kalite kontrolü yapmakla suçlamıştı.Dean, ocak ayında The Wall Street Journal'a Spirit'in kendisini uçak gövdesinde yanlış açılmış deliklere işaret ettiği için kovduğunu söylemişti.Dean Wall Street Journal'a "Çok fazla ses ve sorun çıkarırsanız etkileneceğiniz Spirit'te biliniyor. Bu, bazı şeyleri tamamen göz ardı ettiğiniz anlamına gelmiyor ama her şeyi bulup yazmanızı istemiyorlar" demişti.Dean'in ölümü, Boeing'e karşı ifade veren 62 yaşındaki John Barnett'in ölümünden sonra gerçekleşti . Barnett, mart ayında Boeing'e karşı verdiği ifadenin ardından kaldığı otelin otoparkında ölü bulundu.Barnett, ölümünden önceki günlerde şirkete karşı açılan bir davada şirket aleyhinde ifade veriyordu.Dean'in avukatı Brian Knowles, Seattle Times'a Dean'in ölümünün zamanlaması ve koşulları hakkında spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.Knowles aynı zamanda Barnett'in de avukatlığını yapıyordu.Knowles, "Muhbirlere ihtiyaç var. Toplumun çıkarına olan yanlışları ve yolsuzlukları gün ışığına çıkarıyorlar. Ayağa kalkmak büyük cesaret gerektiriyor" dedi.