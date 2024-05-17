Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın iptal edilen ABD ziyareti sonrasında Amerikalı siyasetçilerden Biden'a mektup /17 Mayıs 2024 12:01

Erdoğan'ın iptal edilen ABD ziyareti sonrasında Amerikalı siyasetçilerden Biden'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay için planlanan ABD ziyaretinin iptal olmasından sonra 75 ABD'li siyasetçi Biden'a bir mektup yazarak çağrıda bulundu.

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Son yıllarda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Washington hattında ilişkilerde normalleşme adımları atılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan ABD ziyaretinin her iki tarafın da ajandasının müsait olmaması sebebiyle ertelenmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı...

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Kongresi'nden 75 siyasetçi ABD Başkanı Joe Biden yönetimine bir mektup yazdı. Siyasetçilerin imzasıyla gönderilen mektupta Biden yönetiminden Erdoğan'ın 2017'deki Washington ziyaretinde yaşanan arbede ile ilgili harekete geçilmesi talebinde bulunuldu.

Siyasetçiler aralarında terör örgütü sempatizanlarının da olduğu göstericiler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi arasında yaşanan olaylardan Türkiye'nin sorumlu tutulması çağrısını yaptı.



MEKTUBU YUNAN MEDYASI YAYINLADI

Terör örgütlerini destekleyen grup ile korumalar arasında Sheridan Circle'daki Türkiye'nin Büyükelçiliği konutunun önünde arbede yaşanmıştı.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini tarafından görülen mektupta, Türkiye'nin iki ayrı davacı tarafından getirilen yasal suçlamalardan diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle kaçmaya çalıştığı ve Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi tarafından incelendikten sonra temyiz başvurusunun reddedildiği ve Biden yönetiminin görüşlerine uygun olarak Yüksek Mahkeme tarafından tamamen reddedildiği belirtildi.

Mektup, "ABD hükümeti adına hareket eden ve Kongre'nin iradesine saygı gösteren Dışişleri Bakanlığı'nı, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel bir unsuru olan bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yetkililer nezdinde gündeme getirmeye çağırıyoruz" ifadesiyle sonlandı.
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