Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'Temmuz hazırlığınızı yapın' başlıklı Youtube videosunda, borsa, dolar, euro, gram altın ve ons altın için rakamsal bazda tahminlerini açıkladı. Memiş, altında dip ve zirve olarak iki seviye belirledi ve bunlara yönelik uyarılarda bulundu.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmalar var. Altın ve gümüşte sert yükselişler gördük ancak sonra aşağı yönlü trendler var. Borsa İstanbul 10 bin 215 puanda. 10 bin 200 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ben 9800 - 10 bin 500 puan aralığını bekliyorum. Bakalım 10 bin puan altındaki teknik düzeltme olacak mı? Dolar kurunda stabil, hareketsiz bir fiyatlama var. Euro/dolar paritesi toparlandı. 1.0895'e kadar, neredeyse 1.09'a kadar toparlandı parite. Pozitif beklentimiz devam ediyor. Euro'da beklemeyi tercih ediyoruz şu anda. Euro/doları 1.12'ye kadar bekleyeceğiz yıl içinde." dedi.



"Ons altın 2376 dolarda. Bugün 2395 dolara kadar yükseldi" diyen İslam Memiş, altın rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti: "2380 direncini işaret etmiştim. Özellikle dolara geçiş için iyi bir fırsat olduğunu da ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli. Ons altında 2380 doların üzerinde kapanış olmazsa, aşağıda 2280 dolar destek seviyesi geçerliliğini koruyacak."



İslam Memiş, gram altın tahminini ise şöyle açıkladı: "Gram altın TL 2465-2475 lira aralığında. Gram altın bu hafta 2500 üzerini test etti. Alım yapılmaması uyarım vardı. Ons altın ne zaman ki 2280 dolar olur, gram altın o zaman alınır. Dolar sakin olduğu için gram altın artık ons altına göre hareket edecek. Tekrar gerileyen bir gram altın var. 2400-2500 lira geniş bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Mayıs ayındaki bu dinlenme modu orta ve uzun vade yatırımcılar için fırsat sunuyor. Belki hazirana da çekilebilir zirve. Düşüşler bir alım fırsatı. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil, alım fırsatı."

