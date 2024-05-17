İhracatta sıkıntı büyük

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) dün akşamki ödül töreninde konuşan Gültepe, "Genel olarak neredeyse tüm sektörlerimizin ihracatta zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hazır giyim ve tekstil gibi emek yoğun sektörlerde sıkıntı büyük" dedi.





Çözümün, maliyetlerle kurun paralel hareket etmesi olduğunu söyleyen Gültepe, "Bir ay girdi fiyatlarımız yüzde 3 arttıysa kur da o oranda artmalı. Aksi takdirde pazar kaybediyoruz" dedi.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, neredeyse tüm sektörlerin ihracatta zorlandığı bir dönemden geçildiğini ve özellikle hazır giyim ve tekstil gibi emek yoğun sektörlerde büyük sıkıntı olduğunu söyledi.Gültepe, sıkıntının nedenlerinden birinin küresel pazarlardaki daralma olduğunu, ancak asıl sorunun yüksek maliyet artışlarından kaynaklandığını ifade etti.Maliyet artışları ile kurun paralel gitmemesinin ihracatçı açısından büyük sıkıntı yarattığını vurgulayan Gültepe, "Avrupa'dan daha pahalı bir ülke haline geldik. Özellikle emek yoğun sektörlerimizde rekabet gücümüzü büyük ölçüde kaybettik. Çünkü içeride maliyetler artıyor ama kur aynı şekilde hareket etmiyor" dedi ve ekledi:"Örneğin Nisan ayında üretici enflasyonu yüzde 3.6 arttı, dolar kuru ise geriledi. Böyle devam ettiği sürece rekabetçiliğimiz daha fazla zarar görecek."Gültepe hazır giyim sektörü özelinde yaptığı değerlendirmede ise, sektör ihracatındaki düşüşe karşın ithalatın büyük bir hızla arttığını ifade ederek, "İlk çeyrekte hazır giyim ithalatında yüzde 21,7 artış var. İhracatın daralıp ithalatın artması bizim için üretim ve istihdam kaybı anlamına geliyor. Kapasite kullanımları yüzde 65-70’lere geriledi. Hazırgiyim ve tekstilde toplam 200 binin üzerinde istihdam kaybımız var" diye konuştu.Gültepe öte yandan, Süveyş krizinin de etkisiyle Nisan'dan itibaren siparişlerde bir hareketlenme olduğunu belirtti ve Avrupa'da talebin açılmasıyla yılın ikinci yarısının daha iyi geçmesini beklediğini söyledi.Krediye erişimde ise sıkıntıların devam ettiğini belirten Gültepe, "Ne yazık ki krediye erişimde de büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Krediye hem erişim sıkıntılı hem de maliyet çok yüksek... Küresel rekabet yarışından tamamen kopmamak için acil desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.