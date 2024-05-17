Samanyolu Haber /Gündem / Londra ile Moskova arasında Savunma Ataşesi krizi /17 Mayıs 2024 11:15

Londra ile Moskova arasında Savunma Ataşesi krizi

Londra ve Moskova karşılıklı olarak savunma ateşini “istenmeyen kişi” ilan etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki savunma ataşesi Andrian Coghill'i 'istenmeyen kişi' ilan ederek bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini talep etti.

Bu adım, İngiltere'nin Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ndeki savunma ataşesini sınır dışı etme kararına bir yanıt olarak geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin 16 Mayıs'ta bakanlığa çağrıldığı ve İngiltere'nin Rusya aleyhinde aldığı kararların sert bir şekilde protesto edildiği belirtildi. Açıklamada, "İngiltere’nin, Londra’daki Rusya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi ile ilgili aldığı hasmane ve temelsiz karar nedeniyle temsilciye sert bir protesto notası verildi" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İngiltere'nin adımını 'ikili ilişkilere telafisi mümkün olmayan zararlar veren sarih bir Rusofobik karaktere sahip siyasi amaçlı bir eylem' olarak nitelendirdi. Bu doğrultuda, İngiliz diplomatın, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrian Coghill'in 'istenmeyen kişi' ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği ve kendisinin bir hafta içinde Rusya Federasyonu'nu terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlere yönelik tepkisinin bu adımla bitmeyeceğini belirtti ve "Gerilimi tırmandıranlar, misilleme niteliğindeki diğer adımlar konusunda bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları, 8 Mayıs'ta yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceklerini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracaklarını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacaklarını duyurmuştu. Bu gelişmeler, Rusya ve İngiltere arasındaki diplomatik gerilimi daha da tırmandırdı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda belirsizlik oluşturdu .
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