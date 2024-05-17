Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 28 Şubat Davası hükümlülerini affetti! /17 Mayıs 2024 00:28

Erdoğan 28 Şubat Davası hükümlülerini affetti!

Müebbet hapis cezasına çarptırılan 28 Şubat hükümlülerinin cezası, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıylackaldırıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin cezalarını kaldırdı.

Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları kaldırıldı.

Karara göre, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı.

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