Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var /17 Mayıs 2024 08:24

İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 224 gündür devam ederken, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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