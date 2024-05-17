Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de! /17 Mayıs 2024 00:21

Flaş iddia: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ettiği ve yönetim kuruluna girmeye karar verdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'de seçim tarihi yaklaşırken Ali Koç, listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı.

Mayıs ayının sonunda gerçekleşecek seçimde adaylığını açıklayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, Ali Koç'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

ACUN ILICALI KABUL ETTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Ilıcalı, Ali Koç'un yapılacak seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. 

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