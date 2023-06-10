Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan ile Rusya arasında borsa ve bankacılık krizi /10 Haziran 2023 13:21

Kazakistan ile Rusya arasında borsa ve bankacılık krizi

Kazakistan’da yeni açılan Uluslararası Borsa, Rus şirketlerle çalışmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası ve Astana Uluslararası Borsası’nın ardından ülkede üçüncü uluslararası ITS borsası açıldı.
ITS borsası diğer borsalardan farklı olarak Rus şirketleri ve Rus komisyoncuları ile çalışmayacağını duyurdu.

Ancak yeni kurulan ITS yönetim kurulu başkanı Chingiz Kanapyanov, yeni borsanın açılış töreninde ‘Rus komisyoncularına ve Rus menkul kıymetlerine’ hizmet etmeyeceklerini, iş modelinde bunun olmadığını söyledi.
Bazı uzmanlara göre, muhtemelen Rus yatırımcılara, Kazak brokerleri aracılığıyla bu borsada ticarete katılacaklar.

Yeni platform, AstraZeneca, Intel, Microsoft, Rio Tinto, Shell ve diğer birçok şirketin menkul kıymetleri dahil olmak üzere ABD'de listelenen hisse senetlerini ve depo sertifikalarını alıp satılmasına olanak tanıyor.

Bankacılık faaliyetlerinde kriz

Benzer bir kriz ise bankacılık sektöründe yaşandı ve ülkedeki ABD temsilcilerinin baskısı nedeniyle ruble cinsinden bazı ödemelerin Kazakistan bankalarından geçmediği, bloke edildiği iddia edildi. 

Ancak Kazakistan hükümeti, ruble cinsinden yapılan bankacılık işlemlerinin kısıtlanmasıyla ilgili hükümetin talimat verdiği söylentilerini yalanladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yerulan Zhamaubayev, Kazakistan hükümetinin bankalara ruble cinsinden işlemleri sınırlama talimatı vermediğini söyledi. Kararların bankaların kendi insiyatifleri olduğunu belirtti.

Daha önce bazı medya organlarında, Rus iş dünyasına atıfta bulunarak, ülkedeki ABD temsilcilerinin baskısı nedeniyle ruble cinsinden bazı ödemelerin Kazakistan bankalarından geçmediği, bloke edildiği iddia edilmişti.
Zhamaubaev, "Bankacılık sektörü yaptırımlar ve diğer risklerle ilgili konuları filtreliyorsa, bu doğrudan bankaların kendi faaliyetidir." dedi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev, Moskova'da düzenlenen ikinci Avrasya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, AEB ülkelerinin ortaklığın temel ilkelerinin uygulanmasına son vermeye odaklanmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca entegrasyonun, tüm ulusal çıkarları ortak bir paydada buluşturmak için karmaşık bir süreç ve hassas bir çalışma olduğunu kaydetti.
Kazakistan, yaptırıma tabi malların transit olarak ülkeden geçişine izin vermiyor.
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