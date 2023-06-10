Samanyolu Haber /Gündem / Romanya 40 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi /10 Haziran 2023 13:23

Romanya 40 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi

Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçiliği'ndeki 40 diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rumen makamları, ülkedeki Rus diplomat personel sayısının çok fazla olduğu ve ayrıca teknik ve idari personelin sayısının Romanya Büyükelçiliği'ndeki çalışan sayısına eşit oranda azaltma talebini bildirdiğini açıkladı. 

Bu bağlamda Romanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya büyükelçiliğindeki 40'tan fazla çalışanın 30 gün içinde ülkeyi terk etmesini bekliyor.

TASS Haber Ajansı tarafından verilen habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Romanya'nın bu tutumuna cevap verecek. 

Rusya’nın Ukrayna'ya savaş başlatmasından sonra Romanya ve Rusya, Rus ve Rumen diplomatları birkaç kez ülkelerinden sınır dışı etti. Geçen sene Ağustos ayında Romanya, 11 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
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