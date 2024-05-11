AKP'li Şamil Tayyar 'gelişmeler ürkütücü' diyerek yazdı:

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'ndeki gelişmelerin "ürkütücü" olduğunu belirterek, MİT'in de sürece dahil olduğunu iddia etti. Tayyar, Ankara Emniyeti'nde üç müdürün görevden alındığını kaydederek, "Kaplan sorgusunda görevlileri ‘ben yanarsam herkesi yakarım’ diye tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamındaki iddialar kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrasında açığa alınmıştı.



Kimlikleri ve silahları alınan üç üst düzey emniyet mensubu görevden uzaklaştırılırken, AKP'li Şamil Tayyar konuya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.



Ankara Emniyeti'ndeki gelişmelerin ürkütücü olduğunu savunan Tayyar, şunları söyledi;



"Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti’ndeki son gelişmeler hayli ürkütücü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı idari soruşturma açtı, iki koldan araştırılıyor. Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor. Soruşturmanın selameti açısından Ankara Emniyeti’ndeki üç müdür görevden alındı.



Bu rutin bilgilere ek olarak şunları aktarayım:



-Örgüt lideri Kaplan, teknik takibe alındıktan 10 gün sonra dinlendiğini öğreniyor. Berlin’e kaçmak için Esenboğa’ya giderken yakalanıyor.



-Kaplan sorgusunda görevlileri ‘ben yanarsam herkesi yakarım’ diye tehdit ediyor.



-Örgütün üst düzey 3 yöneticisinden biri olan Serdar Sertçelik gizli tanık yapılarak koruma altına alınıyor. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu halde kaçıyor.



-Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, gizli tanığa yurt dışındayken telefonla ulaşıyor, piyasaya yayılan o tezgah dolu konuşmayı yapıyor. İki taraf da konuşmayı kayda alıyor, gizli tanık konuşmayı medyaya servis ederken, müdür yardımcısı konuşmayı savcılığa vermiyor.



-Müdür Yardımcısı Demircan, sorgusunda ‘üstlerimin bilgisi dahilinde görüştüm’ deyince, Organize Suçlar Şube Müdürü ve bağlı olduğu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ile birlikte açığa alınıyor.



Başka detaylar da var ama kısa özeti böyle.



Konu oldukça hassas, spekülatif yorumlardan kaçınmak, suç örgütünün değirmenine su taşımamak gerekir.



Zihnimizde soru işareti kalmasın diye İçişleri Bakanımız @AliYerlikaya'yı da aradım az önce.



Çok kısa sürede soruşturmayı tamamlayıp tüm gerçekliğiyle kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Devletin ilgili tüm birimleriyle birlikte çalıştıklarını aktardı. Cumhurbaşkanımızın da süreci yakından takip ettiğini söyledi."



AYHAN BORA KAPLAN DOSYASI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında ''suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''kasten adam öldürme'', ''nitelikli kasten adam öldürme'', 'kasten yaralama'', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''nitelikli yağma'', ''eziyet', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''suç üstlenme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

