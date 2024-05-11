Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusundan Refah için yeni emir! /11 Mayıs 2024 14:27

İsrail ordusundan Refah için yeni emir!

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve boğucu ablukası devam eden İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki birçok bölgenin boşaltılmasını istedi.

SHABER3.COM

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istedi.

BirGün'de yer alan habere göre İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Cibaliya bölgesi, Selam, Nur, Tel Zater, Beyt Lahiya, Cibaliya Kampı, İzbet Mellin, Ravda, Nuzhe, El-Cerin, Nahda ve Zuhur mahallelerindeki Filistinlilerin de bulundukları yerlerden çıkmaları ve kentin batısına geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Kuzeydeki Filistinlilerin, tel örgülere yaklaşmalarının yasak olduğunu aktaran Adraee, paylaşımında boşaltılması istenen bölgelerin haritalarına da yer verdi.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE VURULUYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve boğucu ablukası devam ediyor. İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya ve Şeyh Zayed kentleri ile Cibaliye'nin doğusuna saldırı düzenledi.
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